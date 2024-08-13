Власти заявили о ситуации с ВСУ в Курской области

Доверенное лицо временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексей Кондратьев заявил, что украинские войска, пытающиеся прорваться на участках в Курской области, успешно заблокированы Вооруженными силами РФ. Об этом сообщает «Россия 1».

По его словам, обстановка в текущий момент остается сложной, по словам военных — напряженной, но контролируемой и управляемой.

До этого Кондратьев заявил, что в городе Суджа находятся отдельные группы бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее житель Суджи спас пятерых детей из-под обстрела.