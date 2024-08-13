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Власти описали ситуацию в атакованной ВСУ Судже

Власти Курской области: Суджа находится под контролем ВС РФ

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MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

Доверенное лицо временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексей Кондратьев заявил, что в  городе Суджа  находятся отдельные группы бойцов  Вооруженных сил  Украины  (ВСУ). Об этом сообщает «Россия 1».

Он подчеркнул, что в городе действуют российские подразделения и мобильные группы украинских военных. Он добавил, что Суджа является райцентром региона, а на здании администрации развивается флаг Российской Федерации.

До этого глава Суджанского района Курской области Александр Богачев назвал обстановку в районе тяжелой.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее житель Суджи спас пятерых детей из-под обстрела.

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Атаки на Курскую область
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