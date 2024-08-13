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ВСУ обстреляли Новую Каховку, загорелся жилой дом

Филипчук: в Новой Каховке из-за обстрела ВСУ горит многоквартирный дом

Многоквартирный дом загорелся в Новой Каховке в Херсонской области после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности рассказал глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

«Каховка. Прилет. В очередной раз террористические подразделения ВСУ обстреливают жилые дома мирных жителей. Загорелся девятиэтажный жилой дом на Светлово», — написал он.

Информации о пострадавших Филипчук не представил. Он напомнил, что ВСУ должны понести ответственность за содеянное.

13 августа Минобороны сообщило, что ПВО уничтожила 14 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России: 12 дронов над Курской областью, один — над Белгородской и один над Воронежской.

Позже сообщалось, что ВСУ нанесли удар по трем населенным пунктам в Белгородской области. Сгорели два автомобиля, поврежден газопровод.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области установили 180 укрытий для защиты от украинских обстрелов.

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