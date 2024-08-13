Белоруссия просит ЕС надавить на Украину

МИД Белоруссии обратился к Европейскому союзу с призывом повлиять на Украину из-за ударных дронов, которые недавно были сбиты над белорусской территорией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Белоруссии.

«Беларусь, которая неизменно выступает за мирное урегулирование кризиса путем переговоров, призывает Евросоюз принять все возможные меры своего влияния на украинское руководство с целью предотвращения подобных действий в последующем», — заявили в белорусском МИД.

Для того, чтобы довести эту информацию до Европейского союза, в МИД страны был вызван поверенный в делах ЕС в Белоруссии Стен Нёрлов.

До этого министерство иностранных дел Белоруссии обратило внимание председателя Совета Безопасности ООН на опасность провокаций Украины, чьи беспилотники были недавно сбиты в воздушном пространстве Белоруссии.

9 августа группа запущенных с территории Украины беспилотников ударного типа нарушила границу Белоруссии. В результате сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), которые сбили дроны.

Ранее в Белоруссии рассказали об обстановке на границе с Украиной.