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Министр обороны РФ провел переговоры с главами иностранных делегаций

Белоусов на форуме «Армия» провел переговоры с главами иностранных делегаций

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2024» встретился с главами иностранных делегаций Вьетнама, Лаоса, Мали, Мьянмы и ЦАР. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ведомство отметило, что в ходе переговоров с иностранными коллегами Белоусов обсудил текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

Состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам международной обстановки и региональной безопасности. По итогам переговоров с министром обороны Лаоса стороны подписали обновленное двустороннее соглашение о военном сотрудничестве.

До этого стало известно, что Россия подписала многомиллиардные контракты на форуме «Армия-2024». В результате этого российские войска получат более 500 единиц вооружения и техники, а также около 1 млн средств поражения различного калибра.

Ранее на форуме «Армия-2024» представили новые беспилотные системы.

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