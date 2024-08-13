ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области

Три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Шебекинском городском округе село Новая Таволжанка подверглось обстрелу. Повреждены 4 частных дома, а также линия газоснабжения», — написал он.

Здание храма пострадало в селе Грайворонского городского округа. Два легковых автомобиля сгорели после атаки дрона на хутор Церковный.

По словам Гладкова, в результате атаки ВСУ, никто из местных жителей не пострадал.

13 августа Минобороны сообщило, что ПВО уничтожила 14 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России: 12 дронов над Курской областью, один — над Белгородской и один над Воронежской. Уточнялось, что в результате атаки на Воронежскую область никто не пострадал.

Ранее десятки тысяч человек выехали из Краснояружского района Белгородской области.