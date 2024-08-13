Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Times: Британия отказывается принимать в ряды своей армии афганцев

Times: афганским солдатам отказывают во вступлении в армию Британии

close
100%
Kin Cheung/AP

Британское министерство обороны отказывается принимать в ряды армии афганских военных, служивших в Афганистане вместе с британскими солдатами до прихода к власти движения «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом сообщает газета Times.

«Элитным военнослужащим, прошедшим подготовку в рядах спецсил Великобритании, мешают строгие правила отбора, вынуждая их работать уборщиками или курьерами», — говорится в материале.

Поясняется, что афганцам по прибытии в Британию дают бессрочный вид на жительство, однако на гражданство они могут подать только через пять лет. При этом вступить в ряды британских войск могут только граждане королевства либо страны Содружества наций.

Отмечается, что с приходом лейбористов к власти ситуация может измениться, так как они готовы к переменам в оборонной сфере.

В июле газета Telegraph заявила, что британские войска не готовы к ведению полномасштабной кампании из-за операций в Сирии, Ираке и Афганистане. Пока Соединенное Королевство участвовало в таких небольших конфликтах, его армия сократилась до наименьшего размера за последние 300 лет, а также возник дефицит комплектующих и боеприпасов.

Ранее в Госдуме обвинили Британию в подготовке атаки ВСУ на Курскую область.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами