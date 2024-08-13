Британское министерство обороны отказывается принимать в ряды армии афганских военных, служивших в Афганистане вместе с британскими солдатами до прихода к власти движения «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом сообщает газета Times.

«Элитным военнослужащим, прошедшим подготовку в рядах спецсил Великобритании, мешают строгие правила отбора, вынуждая их работать уборщиками или курьерами», — говорится в материале.

Поясняется, что афганцам по прибытии в Британию дают бессрочный вид на жительство, однако на гражданство они могут подать только через пять лет. При этом вступить в ряды британских войск могут только граждане королевства либо страны Содружества наций.

Отмечается, что с приходом лейбористов к власти ситуация может измениться, так как они готовы к переменам в оборонной сфере.

В июле газета Telegraph заявила, что британские войска не готовы к ведению полномасштабной кампании из-за операций в Сирии, Ираке и Афганистане. Пока Соединенное Королевство участвовало в таких небольших конфликтах, его армия сократилась до наименьшего размера за последние 300 лет, а также возник дефицит комплектующих и боеприпасов.

Ранее в Госдуме обвинили Британию в подготовке атаки ВСУ на Курскую область.