Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Собянин рассказал, что беспилотники атакуют Москву каждый день

Собянин: атаки БПЛА не прекращаются ни на день, сегодня небо Москвы защищено

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) не прекращаются ни на день, но сегодня московское небо надежно защищено, уже в течение года ни одного попадания на территорию города нет. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва первая испытала на себе удары беспилотников, которые прилетали в правительственные и жилые здания, а также в Кремль.

Собянин добавил, что сегодня столичное небо защищено надежнее, чем, возможно, другие регионы, благодаря совместной работе с Министерством обороны Российской Федерации.

Он подчеркнул, что даже при этом атаки не прекращаются ни на один день.

Утром 11 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в Ступинском городском округе Московской области отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Позднее сообщалось, что примерно в 60 км к югу от российской столицы местные жители услышали громкий взрыв примерно в 4:50.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами