Российская армия пресекла атаку беспилотников на Белгородскую область

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Белгородской области два крылатых дрона украинских войск. Подробности сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВСУ попытались совершить теракты посредством беспилотников, однако около 15:40 мск дроны были уничтожены.

13 августа Минобороны сообщило, что ПВО уничтожила 14 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России: 12 дронов над Курской областью, один — над Белгородской и один над Воронежской. Уточнялось, что в результате атаки на Воронежскую область никто не пострадал.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) не прекращаются ни на день, но сегодня московское небо надежно защищено, уже в течение года ни одного попадания на территорию города нет.

Ранее боец РФ рассказал об уничтожении украинских агродронов «Баба-Яга».