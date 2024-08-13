Российская авиация нанесла удар по скоплению ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ми-35 Военно-космических сил (ВКС) РФ нанес удар по местам скопления личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, удар по позициям ВСУ был нанесен при помощи неуправляемых авиационных ракет. Украинские войска, по данным Минобороны, находились в приграничном районе региона.

«После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. По докладу разведки все цели были уничтожены», — говорится в сообщении.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские войска в ходе зачистки населенного пункта в Курской области взяли в плен шестерых военнослужащих ВСУ. Боевые действия велись в селе Озерки в Беловском районе.

Также в ведомстве сообщили, что российские военные группировки войск «Север» пресекли попытку ВСУ прорваться вперед в нескольких районах Курской области. По данным министерства, речь идет о населенных пунктах Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский.

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