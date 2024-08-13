На «Армии — 2024» рассказали, какими будут истребители шестого поколения

Будущие истребители шестого поколения, вероятно, будут совмещать в себе возможности пилотируемой и беспилотной авиации, считает гендиректор Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Сергей Хохлов. Его цитирует ТАСС.

«Мы все видим, куда развивается авиация. <…> Поэтому, по нашему мнению, <...> это будет оперативно-тактический симбиоз пилотируемой авиации и беспилотной. Скажем так, это может быть самолет с опционально распределенной интеллектуальной системой управления, в том числе вооружением и членами атакующей группы», — объяснил Хохлов, выступая на форуме «Армия — 2024».

В феврале научный руководитель ГосНИИАС Евгений Федосов рассказал, что в настоящее время конструкторы размышляют над концепцией боевого самолета шестого поколения, ведут поисковые исследования, обмениваются мнениями с военными специалистами.

Ученый подчеркнул, что несмотря на то, что новый самолет появится только к 2050 году, уже сейчас необходимо понимать, какими станут вооруженные конфликты будущего.

Ранее сообщалось, что Россия подписала многомиллиардные контракты на форуме «Армия — 2024».