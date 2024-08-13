Военный рассказал о положении ВСУ в Курской области

Старший лейтенант с позывным «Близнец» из добровольческого отряда «ЧеГевара» рассказал корреспонденту RT, что солдаты ВСУ передвигаются по Курской области малыми мобильными группами, но уже выдыхаются.

«Они [ВСУ] уже опять отошли далеко, вглубь, поэтому сейчас у них ни провизии, ни БК [боекомплект]: это все на подвоз. В ближайшее время будем назад их откидывать», — поделился российский боец.

Он добавил, что среди бойцов ВСУ попадаются поляки, грузины и прочие западные наемники.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российские морпехи в ходе выполнения боевых задач в Курской области захватили американский бронеавтомобиль Cougar H.

Котенок опубликовал фото, на котором стоят шесть российских военных на фоне броневика, оборудованного защитными конструкциями. В руках солдаты 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты держат флаг.

Ранее в Госдуме оценили возможность дополнительной мобилизации.