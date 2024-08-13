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Военное крыло ХАМАС запустило две ракеты по Израилю

Военное крыло ХАМАС заявило, что выпустило две ракеты по Тель-Авиву

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Amir Cohen/Reuters

В военном крыле палестинского движения ХАМАС «Бригада Иззэддина аль-Кассама» заявили, что запустили две ракеты по Тель-Авиву и его окрестностям. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители движения подчеркнули, что обстреляли город и окрестности ракетами M90 в ответ на действия Израиля, а также преднамеренное перемещение палестинцев.

Накануне официальный представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС, известного как «Бригада Иззэддина аль-Кассама», Абу Убайда сообщил, что в результате «двух не связанных инцидентов» пострадали трое израильских заложников.

Израиль в конце июля «добавил новые условия палестинскому движению ХАМАС для урегулирования палестино-израильского конфликта. В нем поднимался вопрос о проверке возвращающихся домой в сектор Газа палестинцев на наличие оружия, несмотря на смягчение этого требования два месяца назад.

Ранее Лавров заявил, что невозможно полностью уничтожить ХАМАС.

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