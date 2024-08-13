На Рыбинском заводе рассказали о новой мини-РЛС «Черемуха»

Генеральный директор Рыбинского завода приборостроения (входит в «Росэлектронику» госкорпорации «Ростех») Андрей Комогорцев рассказал РИА Новости, что новая мини-РЛС «Черемуха» может определять координаты цели и сокращать зоны, где целей не видно.

«Модель «Черемухи» дооснащена функцией определения координат цели. Первоначально станция работала только по узким секторам и определяла, соответственно, только угол места цели. Модернизированная версия оборудования выдает точные координаты и дальность цели», — поделился Комогорцев.

Отмечается, что модель была представлена на форуме «Армия-2024».

До этого министерство обороны России опубликовало видео уничтожения радиолокационной станции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

6 августа бойцы ВСУ попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в министерстве обороны России сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Военный эксперт предупредил о втором фронте против России.