Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Рыбинском заводе рассказали о новой мини-РЛС «Черемуха»

Комогорцев: новая мини-РЛС «Черемуха» сможет определять координаты цели

close
100%
РИА Новости

Генеральный директор Рыбинского завода приборостроения (входит в «Росэлектронику» госкорпорации «Ростех») Андрей Комогорцев рассказал РИА Новости, что новая мини-РЛС «Черемуха» может определять координаты цели и сокращать зоны, где целей не видно.

«Модель «Черемухи» дооснащена функцией определения координат цели. Первоначально станция работала только по узким секторам и определяла, соответственно, только угол места цели. Модернизированная версия оборудования выдает точные координаты и дальность цели», — поделился Комогорцев.

Отмечается, что модель была представлена на форуме «Армия-2024».

До этого министерство обороны России опубликовало видео уничтожения радиолокационной станции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

6 августа бойцы ВСУ попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в министерстве обороны России сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Военный эксперт предупредил о втором фронте против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами