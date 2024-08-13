Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) во время визита в Киев заявил, что летчики стран Североатлантического альянса в отставке могли бы управлять истребителями F-16, переданными Украине. Об этом сообщает Newsweek.

Он подчеркнул, что так Киев сможет использовать истребители, пока украинские пилоты проходят обучение.

Сенатор отметил, что планирует обсудить данное предложение с президентом США Джо Байденом.

До этого министерство иностранных дел Молдавии опровергло информацию о размещении истребителей F-16, предназначенных для Вооруженных сил Украины (ВСУ), на территории республики.

4 августа журнал The Economist сообщил, что в конце июля Украина получила от зарубежных партнеров первую партию истребителей F-16. По информации журналистов, всего США и их союзники отправили в зону конфликта 10 боевых самолетов. По мнению опрошенных изданием экспертов, главная цель передачи первых F-16 ВСУ состоит в повышении морального духа бойцов, а не в обеспечении практической пользы на поле боя — для локального превосходства в воздухе и поддержки наземного наступления нужно не меньше 12 эскадрилий с 18 самолетами в каждой.

Ранее российские ЗРК С-400 назвали главной угрозой переданным на Украину F-16.