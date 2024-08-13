Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США предложили Украине вариант по использованию F-16 при нехватке пилотов

Сенатор Грэм предложил Киеву нанимать вышедших на пенсию пилотов НАТО

close
100%
Nathan Howard/Reuters

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) во время визита в Киев заявил, что летчики стран Североатлантического альянса в отставке могли бы управлять истребителями F-16, переданными Украине. Об этом сообщает Newsweek.

Он подчеркнул, что так Киев сможет использовать истребители, пока украинские пилоты проходят обучение.

Сенатор отметил, что планирует обсудить данное предложение с президентом США Джо Байденом.

До этого министерство иностранных дел Молдавии опровергло информацию о размещении истребителей F-16, предназначенных для Вооруженных сил Украины (ВСУ), на территории республики.

4 августа журнал The Economist сообщил, что в конце июля Украина получила от зарубежных партнеров первую партию истребителей F-16. По информации журналистов, всего США и их союзники отправили в зону конфликта 10 боевых самолетов. По мнению опрошенных изданием экспертов, главная цель передачи первых F-16 ВСУ состоит в повышении морального духа бойцов, а не в обеспечении практической пользы на поле боя — для локального превосходства в воздухе и поддержки наземного наступления нужно не меньше 12 эскадрилий с 18 самолетами в каждой.

Ранее российские ЗРК С-400 назвали главной угрозой переданным на Украину F-16.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами