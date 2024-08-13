Российские войска закрепились у карловского водохранилища под Донецком. Об этом в эфире Первого канала сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Он отметил, что по всей линии фронта в республике также отмечаются успешные штурмовые действия ВС РФ.

Кимаковский также отметил, что российские войска ведут успешное наступление на Артемовском направлении севернее Часова Яра. Кроме того, он заявил, что российским подразделениям удалось закрепиться в районе карловского водохранилища в ДНР и существенно улучшить позиции в районе Красногоровки и Яснобородовки.

13 августа Минобороны РФ сообщило, что российские военные из группировки войск «Центр» взяли под свой контроль населенный пункт Лисичное в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, подразделения «Центра» за сутки нанесли поражение формированиям четырех механизированных и одной десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также 109-й бригады территориальной обороны. Украинские формирования были поражены в районах населенных пунктов Торецк, Дружба, Нелеповка, Розовка, Гродовка и Заветное в ДНР.

Ранее сообщалось, что украинские власти переводят заводы Запорожья в западную часть страны.