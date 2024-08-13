Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области стала фатальной ошибкой Киева, который понесет ответственность за агрессию против России. Об этом заявил советник руководства правящей в стране Партии трудящихся Бразилии Марселу Зеру в комментарии для портала Brasil247.

«Как и все предшествующие интервенты, Украина и НАТО должны будут заплатить высокую цену за нападение на территорию России. Так было и с Наполеоном, и с фашистскими войсками», — заявил Зеру.

По мнению политика, нынешняя атака ВСУ является попыткой Киева убедить западных союзников в том, что Украину не следует принуждать к каким-либо переговорам и необходимо выделять еще больше помощи.

До этого полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер заявил, что при худшем исходе операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области России Киев потеряет ценные резервы.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.