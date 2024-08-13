Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны последствия удара ВСУ по Лисичанску

Военные следователи зафиксировали последствия удара ВСУ по Лисичанску

close
100%
Администрация Лисичанска' class="item-image" >
Телеграм-канал Администрация Лисичанска

Следователи военного следственного управления СК России по Объединенной группировке войск зафиксировали последствия удара украинских войск по Лисичанску в ЛНР. Об этом сообщает ТАСС.

Следователи установили, что ВСУ использовали кассетный боеприпас для удара по Лисичанску.

«В результате попадания снаряда в междугородний автобус... около 30 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе 12-летний ребенок. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.

До этого глава региона Леонид Пасечник сообщил, что украинские войска атаковали город Лисичанск в Луганской народной республике.

12 августа военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что солдаты Вооруженных сил России за прошедшую неделю ликвидировали свыше 9 тысяч украинских солдат и иностранных наемников. Кроме того, были отбиты порядка 20 попыток вторгнуться на территорию Луганской народной республики.

Ранее в Минобороны раскрыли потери ВСУ на Курском направлении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами