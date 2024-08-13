Следователи военного следственного управления СК России по Объединенной группировке войск зафиксировали последствия удара украинских войск по Лисичанску в ЛНР. Об этом сообщает ТАСС.

Следователи установили, что ВСУ использовали кассетный боеприпас для удара по Лисичанску.

«В результате попадания снаряда в междугородний автобус... около 30 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе 12-летний ребенок. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.

До этого глава региона Леонид Пасечник сообщил, что украинские войска атаковали город Лисичанск в Луганской народной республике.

12 августа военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что солдаты Вооруженных сил России за прошедшую неделю ликвидировали свыше 9 тысяч украинских солдат и иностранных наемников. Кроме того, были отбиты порядка 20 попыток вторгнуться на территорию Луганской народной республики.

Ранее в Минобороны раскрыли потери ВСУ на Курском направлении.