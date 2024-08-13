Российские войска используют VR-технологии при подготовке

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что военные применяют технологии виртуальной реальности (VR) для подготовки личного состава. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что тренажеры виртуальной реальности помогают сделать условия подготовки более приближенными к боевой обстановке. Кириллов добавил, что в VR используются шумы, детализация местности и новые вводные.

До этого боец спецназа «Сибирь» Южной группировки войск заявил, что российские военные начали использовать беспилотники-камикадзе (FPV-дроны) вместе с артиллерией во время атак на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Клещеевкой.

Боец отметил, что после попадания снаряда из крупнокалиберного орудия в блиндаж обычно пехота покидает его. После этого работу против сил Украины продолжают минометчики или FPV-дроны. Понятие First Person View (FPV, с английского — «вид от первого лица») используют для устройств, которые могут передавать окружающую обстановку оператору на расстоянии в качестве виртуальной реальности.

Ранее российский дрон «Ланцет» на Южно-Донецком направлении уничтожил польскую САУ Krab.