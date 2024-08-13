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Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС России «Ланцетами» уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области

В Курской области уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударами барражирующего боеприпаса «Ланцет». Кадры опубликовали в Минобороны РФ.
 
«Выявленную с помощью беспилотного летательного аппарата Zala движущуюся технику противника уничтожил прямым попаданием расчет боеприпаса «Ланцет», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого в российском военном ведомстве также опубликовали кадры штурма позиций ВСУ в лесу в Курской области. На них видно, как военнослужащие группировки ВС РФ «Север» обнаружили и атаковали позиции украинских войск в лесополосе приграничного района российского региона.

В понедельник Минобороны поделилось кадрами уничтожения танка ВСУ, находившегося на территории Курской области. Благодаря данным разведки удалось выявить точное место расположения вражеской бронетехники, после чего по ней был нанесен точечный удар.

Ранее появились кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.

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