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Вертолеты ВС РФ атаковали позиции ВСУ в Курской области

МО РФ: вертолеты Ка-52 нанесли удары по силам ВСУ в Курской области

Вертолеты Ка-52 нанесли удары по силам ВСУ в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

На видеозаписи, опубликованной российским оборонным ведомством, видно, как машина взлетает в воздух, отправляясь на боевое задание.

До этого депутат Верховной рады Украины от партии «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Кира Рудик заявила об «уверенности» в том, что у ВСУ осталось «много сюрпризов» после атаки на Курскую область.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь российскую границу и зайти вглубь территории Курской области. Несколько населенных пунктов подверглись жестоким обстрелам, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе.

Ранее в Госдуме оценили возможность дополнительной мобилизации.

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