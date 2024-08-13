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В ГД указали на военный характер любой помощи Запада Украине

Депутат Затулин: помощь Запада Украине — длинный поводок для удержания Киева

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U.S. Marine/Global Look Press

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал «Известиям», что любая помощь Украине со стороны Запада носит военный характер.

По словам депутата, любая помощь, направленная Киеву, способствует продолжению конфликта с Россией.

«Вот на что уходят эти деньги, неважно, на какие цели они официально ассигнованы — на гражданские или на военные, все идет в топку, ради того чтобы Украина не чувствовала себя одинокой и продолжала воевать», — подчеркнул Затулин.

Он добавил, что таким образом Запад сможет держать Украину на длинном поводке «в связи с необходимостью оплаты долгов и невозможности их оплатить».

До этого экс-депутат Верховной рады Олег Царев рассказал, что в США заговорили о скорой замене украинского лидера Владимира Зеленского, уже звучат имена конкретных претендентов на его пост. По его словам, этому способствовала атака на Курскую область, которая стала ударом для США и продемонстрировала, что Вашингтон утратил влияние на Киев, передав его Лондону.

Ранее Украина решила не продлевать контракт с «Газпромом».

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