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В России оптимизировали производство «Краснополя»

«Ростех» упростил производство высокоточного снаряда «Краснополь»

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Wikimedia Commons

Холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в госкорпорацию «Ростех», упростил и повысил технологичность производства высокоточного снаряда «Краснополь» для повышения массовости его выпуска. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя компании-производителя.

«Комплекс таких работ уже проведен, дальнейшие работы в этом направлении продолжаются», — ответил он на вопрос о работах над упрощением и повышением технологичности производства снаряда.

До этого представитель Тульского конструкторского бюро приборостроения сообщил, что в России разработали для беспилотников ракету «Х-БПЛА», которая предназначена для поражения легкобронированной техники.

По словам разработчиков, она может применяться для поражения легкобронированной техники, блиндажей и укреплений. Наведение ракеты на цель происходит по аналогии с управляемым снарядом «Краснополь», посредством лазерной подсветки цели.

Ранее российская компания внедрила ИИ в турель.

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