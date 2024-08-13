ФСИН опровергла данные о пленении сотрудников службы около Льгова в Курской области

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России опровергла данные о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы взяли в плен группу сотрудников регионального управления ФСИН недалеко от города Льгов в Курской области.

Опровержение опубликовано в официальном Telegram-канале службы.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого в некоторых Telegram-каналах распространилось видео, на котором, как утверждалось, украинские военные взяли в плен группу сотрудников управления ФСИН по Курской области в районе Льгова.

Во Льгове расположена исправительная колония общего режима (ИК-3), которая находится в ведении ФСИН.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные группировки войск «Север» пресекли попытку ВСУ прорваться вперед в районе населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский в Курской области.

В свою очередь, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления министерства обороны генерал-майор Апти Алаудинов, говорил, что российские военнослужащие уже уничтожили большую часть солдат украинской армии, задействованных в атаке на Курскую область.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о приказе расстреливать на месте мирных жителей Курской области.