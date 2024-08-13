МО РФ сообщило о потерях ВСУ в Курской области

Министерство обороны России сообщило, что ВСУ потеряли свыше двух тысяч человек в Курской области. Сообщение ведомства получила «Газета.Ru».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

По данным ведомства, суточные потери ВСУ составили 420 человек (возвратные и безвозвратные), 55 единиц бронетехники, в том числе три танка, восемь бронетранспортеров, боевая машина пехоты, 43 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, пусковая установка реактивной системы залпового огня и артиллерийское орудие.

Сообщается о срыве попыток ВСУ прорваться на бронетехнике вглубь российской территории в районах Общего Колодезя, Снагости, Каучука и Алексеевка, а также поражении резервов ВСУ в районах Мирополья, Могрицах и Петрушевсках в Сумской области Украины.

Общие потери ВСУ в Курской области оцениваются в 2030 человек, 35 танков, 31 бронетранспортер, 18 БПМ, 179 других бронемобилей, 78 автомобилей, четыре ЗРК, две пусковые установки РСЗО и 14 орудий полевой артиллерии.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее в Курской области заметили канадских наемников.