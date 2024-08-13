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Российские силы ПВО за сутки сбили вертолет Ми-8 ВСУ

Минобороны: силы ПВО РФ за сутки сбили вертолет Ми-8 ВСУ

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Olga Sokolova/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции», — говорится в сообщении.

Кроме того, были сбиты четыре реактивных снаряда HIMARS американского производства и 52 беспилотных летательных аппарата. В оборонном ведомстве добавили, что 19 беспилотников были уничтожены вне зоны проведения специальной военной операции.

Также в минобороны рассказали, что за минувшие сутки потери ВСУ в зоне проведения специальной военной операции составили 1835 человек. Наиболее серьезные потери украинские войска понесли в боестолкновениях с российскими армейскими группировками «Центр», «Юг» и «Запад»: 635, 510 и 470 бойцов соответственно.

Ранее Британский эксперт заявил, что ВСУ лишатся своих лучших бригад в Курской области.

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