Герой Донецкой народной республики (ДНР), полковник, командир Дикой дивизии Донбасса Ахра Авидзба заявил, что российской армии нужно десять дней, чтобы заработать в полной мере в Курской области. Об этом сообщает Tsargrad.tv.

По словам военного, российские войска не могли отразить атаку украинской элиты на территорию РФ. Авидзба рассказал, что российская армия «раскрывается» постепенно — у пехоты, артиллерии и разведки есть свои задачи. По прошествии времени они должны стать единым механизмом.

«Посмотрим, что будет на десятые сутки», — пояснил Авидзба.

До этого официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани заявила, что ведомство просит у России доступ в Курскую область для проверки утверждений о нарушениях прав человека украинскими военными.

Ранее в Госдуме оценили возможность дополнительной мобилизации.