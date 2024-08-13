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Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ за минувшие сутки

Минобороны РФ: за минувшие сутки ВСУ потеряли 1835 военнослужащих

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Министерство обороны РФ/РИА Новости

За минувшие сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции составили 1835 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщило министерство обороны России.

Наиболее серьезные потери ВСУ понесли в боестолкновениях с российскими армейскими группировками «Центр», «Юг» и «Запад»: 635, 510 и 470 бойцов соответственно.

Кроме того, Минобороны сообщило об уничтожении техники противника. За сутки ВСУ потеряли 24 самоходных и буксируемых артиллерийских орудия, один танк Abrams, два БТР, 15 автомобилей, 52 беспилотника, один истребитель Су-27, один вертолет Ми-8 и одну зенитную установку С-300.

Накануне в сети появилось видео удара по ВСУ на границе Белгородской области. Украинских солдат заметили в районе автомобильного пропускного пункта «Колотиловка». На кадрах видно, как четверо бойцов ВСУ пробираются между защитными сооружениями, которые представляют собой бетонные треугольники. В какой-то момент один из военных отбегает в сторону, после чего по нему наносится удар.

Ранее Британский эксперт заявил, что ВСУ лишатся своих лучших бригад в Курской области.

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