Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут иметь на вооружении «грязную бомбу». Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов, передает Telegram-канал Zvezdanews.

«Секреты не будем раскрывать. На самом деле, это не так сложно. Я думаю, у них есть она», — сказал военный.

Также начальник войск РХБЗ добавил, что ВСУ в ходе боевых действий применяли отравляющие вещества, производство которых могло быть осуществлено только в США. По словам Кириллова, Россия уже передала все сведения об этом в организацию по запрещению химического оружия. Однако ответа на текущий момент не поступало, подчеркнул военный.

В сентябре прошлого года замсекретаря Совбеза (СБ) России Юрий Коков заявил, что Украина планировала «с подачи» союзников с Запада взорвать «грязную бомбу», чтобы обвинить российскую сторону в «ядерном терроризме».

В июне 2024 года Кириллов сообщил, что на Украину через Польшу и Румынию ввозят радиохимические вещества, из которых можно создать «грязную бомбу». По его словам, все организационные вопросы курирует лично глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о реакции на данные о разработке Украиной «грязной бомбы».