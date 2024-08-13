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Появились кадры удара «Искандером» по аэродрому в Полтавской области

Минобороны РФ опубликовало видео удара «Искандером» по аэродрому Миргород

Появились кадры удара «Искандером» по аэродрому Миргород в Полтавской области, в результате чего сгорел украинский истребитель Су-27. Видео опубликовало в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что ракетный комплекс «Искандер» ВС РФ уничтожил истребитель Су-27 воздушных сил Украины, поразил три пусковые установки и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах.

До этого российские военные из группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Лисичное в Донецкой народной республике (ДНР). Также были отражены четыре контратаки, предпринятых штурмовыми группами бригад украинской армии, а также бригады «Лють» национальной полиции Украины.

12 августа ВС РФ поразили три склада ВСУ с боеприпасами в Орехове Запорожской области.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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