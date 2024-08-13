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Российские военные уничтожили Су-27 и три пусковые установки ВСУ

МО: ВС России за сутки уничтожили Су-27, три пусковые установки и ЗРК С-300ПТ

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Российские военные за сутки уничтожили истребитель Су-27, поразили три пусковые установки и радиолокационную станцию ЗРК С-300ПТ. Об этом сообщило министерство обороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия российских вооруженных сил уничтожили истребитель Су-27, принадлежавший воздушным силам Украины, на аэродроме базирования.

Кроме того, были поражены три пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300ПТ. Также были нанесены удары по скоплениям живой силы и военной технике противника в 146 районах.

Также Минобороны сообщило, что российские военные из группировки войск «Центр» взяли под свой контроль населенный пункт Лисичное в Донецкой народной республике (ДНР).

12 августа стало известно, что Вооруженные силы России установили контроль над городскими кварталами в Красногоровке в Донецкой народной республике.

В этот же день советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что небольшая группировка ВСУ попала в оперативное окружение между Торецком и Нью-Йорком.

Ранее был назван «успех лета» для российской армии в зоне СВО.

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Операция на Украине
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