Российские военные за сутки уничтожили истребитель Су-27, поразили три пусковые установки и радиолокационную станцию ЗРК С-300ПТ. Об этом сообщило министерство обороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия российских вооруженных сил уничтожили истребитель Су-27, принадлежавший воздушным силам Украины, на аэродроме базирования.

Кроме того, были поражены три пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300ПТ. Также были нанесены удары по скоплениям живой силы и военной технике противника в 146 районах.

Также Минобороны сообщило, что российские военные из группировки войск «Центр» взяли под свой контроль населенный пункт Лисичное в Донецкой народной республике (ДНР).

12 августа стало известно, что Вооруженные силы России установили контроль над городскими кварталами в Красногоровке в Донецкой народной республике.

В этот же день советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что небольшая группировка ВСУ попала в оперативное окружение между Торецком и Нью-Йорком.

Ранее был назван «успех лета» для российской армии в зоне СВО.