Российские военные из группировки войск «Центр» взяли под свой контроль населенный пункт Лисичное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке.

Отмечается, что такой результат был достигнут благодаря активным действиям российских военных.

Кроме того, подразделения «Центра» за сутки нанесли поражение формированиям четырех механизированных и одной десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 109-й бригады территориальной обороны. Украинские формирования были поражены в районах населенных пунктов Торецк, Дружба, Нелеповка, Розовка, Гродовка и Заветное в ДНР.

Также были отражены четыре контратаки, предпринятых штурмовыми группами бригад украинской армии, а также бригады «Лють» национальной полиции Украины.

12 августа стало известно, что Вооруженные силы России установили контроль над городскими кварталами в Красногоровке в Донецкой народной республике.

В этот же день советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что небольшая группировка ВСУ попала в оперативное окружение между Торецком и Нью-Йорком.

Ранее был назван «успех лета» для российской армии в зоне СВО.