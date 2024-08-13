Российский генерал пригрозил уничтожением украинских истребителей F-16

Отправленные на Украину американские самолеты-истребители F-16 будут уничтожены. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

«Прилетят эти F-16, и мы сожжем так же, как и другие самолеты, которые у них есть », — сказал военный.

Западные союзники передали Украине истребители F-16 современной модификации. В частности, в Верховной раде отмечали, что самолеты обладают современным оборудованием и вооружениями. При этом в США подмечали, что поставки подобной техники не означают отход от ограничений по использованию дальнобойных вооружений для ударов по российской территории.

12 августа американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что власти Украины могут найти пилотов для истребителей F-16 среди отставных западных военных, в том числе из США. По его словам, наемники могут использоваться до тех пор, пока украинские летчики проходят обучение.

Ранее в США усомнились, что F-16 смогут помочь Украине.