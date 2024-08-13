Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский генерал пригрозил уничтожением украинских истребителей F-16

Генерал Алаудинов: переданные Украине F-16 будут уничтожены

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Отправленные на Украину американские самолеты-истребители F-16 будут уничтожены. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

«Прилетят эти F-16, и мы сожжем так же, как и другие самолеты, которые у них есть », — сказал военный.

Западные союзники передали Украине истребители F-16 современной модификации. В частности, в Верховной раде отмечали, что самолеты обладают современным оборудованием и вооружениями. При этом в США подмечали, что поставки подобной техники не означают отход от ограничений по использованию дальнобойных вооружений для ударов по российской территории.

12 августа американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что власти Украины могут найти пилотов для истребителей F-16 среди отставных западных военных, в том числе из США. По его словам, наемники могут использоваться до тех пор, пока украинские летчики проходят обучение.

Ранее в США усомнились, что F-16 смогут помочь Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами