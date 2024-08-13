Россия подписала многомиллиардные контракты на форуме «Армия-2024»

Государственные контракты почти на 500 млрд рублей подписаны на международном военно-техническом форуме «Армия-2024». Об этом сообщил начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ Анатолий Гуляев, передает РИА Новости.

По его словам, в результате исполнения этих контрактов Вооруженные силы России получат свыше 500 единиц основных образцов вооружения и техники, а также около 1 миллиона средств поражения различного калибра.

Гуляев напомнил, что министр обороны России Андрей Белоусов в ходе выступления на открытии форума назвал основные условия для достижения успеха в современных военных конфликтах — одним из таких условий является обеспечение российских войск вооружением — в первую очередь высокоточным оружием.

Гуляев добавил, что сейчас основная задача состоит в том, чтобы обеспечить выполнение этого условия, в том числе за счет реализации государственных контрактов.

Ранее на форуме «Армия-2024» представили новые беспилотные системы.