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В РФ обвинили США в помощи при разработке операции ВСУ в Курской области

Алаудинов: операцию ВСУ в Курской области помогали организовать военные США

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Павел Бедняков/РИА Новости

Операцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области помогали разработать военные Соединенных Штатов. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, передает ТАСС.

«В разработке операции однозначно принимали участие штабы блока НАТО, то есть они занимались организацией этой работы. Руководил, я считаю, непосредственно генералитет американский, за что в конечном итоге у них у всех придется спрашивать», — сказал военный.

Алаудинов добавил, что при реализации украинской операции было задействовано большое количество иностранных наемников. Однако, по словам командира спецназа, ВСУ уже вряд ли продвинутся дальше.

Атаки на Курскую область Вооруженными силами Украины (ВСУ) начались 6 августа. В связи с напряженной обстановкой 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин пообещал достойный ответ Украине за ее действия. Глава государства отметил, что «главари киевского режима» совершают преступления против российского народа, более того, они встали на путь истребления самих украинцев.

Ранее Алаудинов рассказал об обстановке в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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