Алаудинов заявил о взятии под контроль обстановки в Курской области

Обстановка в зоне обострения ситуации в Курской области взята под контроль Вооруженными силами (ВС) РФ, противник выбивается из занятых им населенных пунктов. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».

«Противник несет сейчас такие потери, которые он не нес, наверное, никогда за весь этот период СВО. И несет он эти потери за счет своей глупости, вытащив себя наружу и подставив под все наши подразделения и их работу», — заявил военный.

Командир спецназа «Ахмат» добавил, что большая часть территории Курской области, на которой находился противник, прикрыта. В настоящее время «идет чистка» населенных пунктов, где находится противник.

Алаудинов также рассказал, что ВС России уже третий день занимаются уничтожением техники и живой силы украинской армии. По словам командира спецназа «Ахмат», противник осознает, что того блицкрига, который планировался командованием, не вышло.

Атаки на Курскую область Вооруженными силами Украины (ВСУ) начались 6 августа. 8 августа в Минобороны России сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Позже в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции.

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