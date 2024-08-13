Российские военные взяли в плен украинского солдата при помощи дрона

Военнослужащие группировки «Запад» при помощи беспилотного летательного аппарата вывели бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) к своим позициям на Купянском участке фронта и взяли его в плен. Об этом рассказал РИА Новости оператор БПЛА группы «Контора» 1-й гвардейской танковой армии с позывным «Рудик».

По его словам, украинский солдат вышел в поле, российские военные его засекли, FPV-дрон с боеприпасами подлетел ближе. Увидев беспилотник, украинский военнослужащий поднял руки, решив сдаться. В дальнейшем он был проведен квадрокоптером Mavic к российским бойцам.

До этого пленные украинские солдаты заявили, что на территории Курской области их захватили уже на второй день.

Накануне военнопленный Вооруженных сил Украины Руслан Полторацкий назвал нападение на Курскую область бесцельным. По его словам, боевые действия между Украиной и Россией нельзя вести, потому что «два русских народа просто убивают друг друга».

Ранее пленный рассказал об отправке мобилизованных Украины «на мясо».