Глава ФСБ заявил о террористической атаке в Курской области

Глава ФСБ Александр Бортников во время открытия заседания Национального антитеррористического комитета (НАК) заявил, что целями террористической атаки ВСУ в Курской области стали мирные жители и объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

«Киевский режим при поддержке коллективного Запада совершил террористическую атаку в Курской области, целями которой стали мирное население и гражданские объекты», — отметил Бортников.

До этого президент РФ Владимир Путин пообещал, что Украина получит достойный ответ за свои действия в Курской области.

Бои в приграничных районах Курской области продолжаются уже почти неделю. 6 августа министерство обороны РФ сообщило, что утром Вооруженные силы Украины (ВСУ) пересекли границу и попытались зайти вглубь региона.

8 августа в военном ведомстве страны заявили о сражениях на территории Суджанского и Кореневского районов. На следующий день в трех российских областях — Курской, Белгородской и Брянской — ввели режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в Госдуме оценили возможность дополнительной мобилизации.