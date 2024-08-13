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Сотрудницу российской воинской части задержали за работу на разведку Украины

ФСБ: сотрудница воинской части передавала Киеву данные о складах и арсеналах ЮВО

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РИА Новости

Сотрудницу воинской части Южного военного округа (ЮВО) заподозрили в сливе данных о военных объектах украинской разведке. Как пишет ТАСС со ссылкой на Управление ФСБ по Ростовской области, женщину уже задержали.

«Установлено, что жительница Ростова-на-Дону посредством мессенджера Signal вступила и поддерживала контакт с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины», — говорится в сообщении силового ведомства.

По данным ФСБ, ростовчанка, действуя по заданию украинских спецслужб, поступила в 2023 году в воинскую часть ЮВО, где собирала информацию о российских базах и складах, после чего передавала данные через переписку в мессенджере.

Информация о возбуждении уголовного дела и избрании подозреваемой меры пресечения уточняется.

До этого ФСБ сообщала о задержании в Кургане мужчины, которого также заподозрили в работе на украинское минобороны. По данным ведомства, россиянин сам вышел на украинских кураторов в соцсетях и предложил сотрудничать.

Ранее жителя Бурятии приговорили к 10 годам колонии за диверсию на железной дороге.

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