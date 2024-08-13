В Финском заливе в Санкт-Петербурге нашли торпеду времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Telegram-канал 78.

Снаряд нашли между Васильевским и Крестовским островами в районе «Газпром арены». Сообщается, что сейчас на месте обнаружения торпеды находится полицейский катер, а специалисты готовятся к работам по подъему и вывозу боеприпаса. Позднее стало известно, что в торпеде уже нет взрывчатки, поэтому после вывоза ее разберут на металлолом.

До этого на дне Балтийского моря перед визитом президента РФ Владимира Путина обнаружили и обезвредили минное поле. Саперы Балтийского флота обезвредили в районе будущего погружения президента на батискафе два десятка боеприпасов военного периода, а на дне Финского залива экипаж тральщика «Александр Обухов» обнаружил «целое минное поле из немецких якорных мин, которые с помощью роботизированной подводной техники были уничтожены на месте».

Ранее в США обнаружили обломки секретной ракеты на пляже.