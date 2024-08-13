В Курской области стоящие на коленях пленные бойцы ВСУ попали на видео

Некоторых из зашедших на территорию Курской области бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) взяли в плен. Видео с военнослужащими украинской армии опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах трое стоящих на коленях бойцов ВСУ по команде обращаются к личному составу пленившего их российского подразделения.

«Спасибо, что гарно дали нам прикурить», — хором отвечают солдаты ВСУ после отсчета российского военного.

По данным канала, попытку прорыва ВСУ вглубь российской территории на этом участке пресекли российские военнослужащие из батальона морской пехоты Черноморского флота разгромили и пленили десант украинской армии, которые прорвались в Курскую область. Наступавший противник был разгромлен.

В Минобороны РФ сообщали, что утром 6 августа украинские военные предприняли попытку зайти вглубь Курской области. ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино.

Затем, 8 августа, в российском оборонном ведомстве рассказали, что боевые действия идут на территории Суджанского и Кореневского районов региона.

Позже врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов региона. Глубина проникновения противника составляет 12 километров.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.