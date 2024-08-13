Дугин прокомментировал назначение Дюмина координатором КТО в Курской области

Философ, общественный и политический деятель, директор Института Tsargrad.tv высказался в поддержку назначения помощника президента России, генерала-полковника Алексея Дюмина координатором контртеррористической операции (КТО) в Курской области.
«Про Дюмина. Вот куются герои. Перед лицом народа в критической ситуации», — подчеркнул Дугин.
Блогер Сергей Колясников в свою очередь обратил внимание, что Дюмин является опытным и уважаемым руководителем, который родом из Курска.
«Все идет к тому, что Украину ждет весьма резкое отрезвление», — отметил Колясников.
Утром 6 августа в Курской области активизировались боевые действия. По данным Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались пересечь границу и зайти на территорию региона.
8 августа в МО РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО.
Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление Вооруженных сил РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.
Ранее в Британии раскрыли цели ВСУ в Курской области.