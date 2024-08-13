Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дугин прокомментировал назначение Дюмина координатором КТО в Курской области

Философ Дугин поддержал назначение Дюмина координатором КТО в Курской области

close
100%
Гавриил Григоров/РИА Новости

Философ, общественный и политический деятель, директор Института Tsargrad.tv высказался в поддержку назначения помощника президента России, генерала-полковника Алексея Дюмина координатором контртеррористической операции (КТО) в Курской области.

«Про Дюмина. Вот куются герои. Перед лицом народа в критической ситуации», — подчеркнул Дугин.

Блогер Сергей Колясников в свою очередь обратил внимание, что Дюмин является опытным и уважаемым руководителем, который родом из Курска.

«Все идет к тому, что Украину ждет весьма резкое отрезвление», — отметил Колясников.

Утром 6 августа в Курской области активизировались боевые действия. По данным Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались пересечь границу и зайти на территорию региона.

8 августа в МО РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление Вооруженных сил РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Британии раскрыли цели ВСУ в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами