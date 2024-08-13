Алаудинов рассказал о потерях ВСУ на Курском направлении за два дня

Украинские войска потеряли 45 единиц техники за два дня на Курском направлении. Об этом ТАСС рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

По словам Алаудинова, ВСУ несут большие потери, ежедневно уничтожается большое количество личного состава.

«Тремя подразделениями за один день было уничтожено 32 единицы техники, вчера было уничтожено 13 единиц техники», — поделился командир «Ахмата».

Ранее солдат извинился после слов о том, что «Ахмат» прячется за срочниками.