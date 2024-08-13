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Боец РФ рассказал об уничтожении украинских агродронов «Баба-Яга»

Под Купянском операторы БПЛА группировки «Запад» охотятся на агродроны «Баба-Яга»

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Russian Defense Ministry Press Service photo via AP

Боец группы «Контора» 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» с позывным «Сварог» заявил РИА Новости, что операторы беспилотников группировки «Запад» ВС России объявили охоту на украинские агродроны «Баба-Яга» на Купянском участке фронта.

«Непосредственно я являюсь пилотом, который как раз сбил шесть агродронов — шесть «бабок-ежек». <…> Уже азарт, специально охотимся на них», — рассказал он.

Военнослужащий уточнил, что на этом участке фронта ВСУ активно используют агродроны для атак на российские позиции и для обеспечения своих подразделений продуктами и водой.

11 августа сообщалось, что под Купянск Харьковской области прибыл женский батальон ударных беспилотников из состава ВСУ «Птахи Мадяра».

В конце июля военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские войска выбили украинских бойцов с позиций под Купянском.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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