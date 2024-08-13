Захваченные в плен бойцы ВСУ рассказали, сколько пробыли на территории Курской области

Пленные украинские солдаты заявили, что на территории Курской области их захватили уже на второй день. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Военнослужащие ВСУ, взятые в плен в Курской области, на первичном допросе показали, что зашли на территорию области приблизительно за сутки до своего пленения. Всего в составе захваченной группы семь человек», — поделился источник агентства.

На видео, имеющемся в распоряжении агентства, украинские солдаты представляются по именам и говорят, что находятся на территории РФ второй день. На видеозаписи слышно, что с пленными обращаются хорошо, им предложили воды и закурить.

До этого подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказывал, что вооруженные дезертиры из рядов ВСУ ограбили магазин в Харьковской области. По его словам, бывшие военные ограбили магазин на подконтрольной Украине территории, вынеся оттуда алкоголь, деньги и продукты питания.

Ранее Кадыров дал прогноз на исход противостояния с ВСУ в Курской области.