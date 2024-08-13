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Захваченные в плен бойцы ВСУ рассказали, сколько пробыли на территории Курской области

Пленные ВСУ рассказали, что в Курской области ВС РФ захватили их на второй день

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РИА Новости

Пленные украинские солдаты заявили, что на территории Курской области их захватили уже на второй день. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Военнослужащие ВСУ, взятые в плен в Курской области, на первичном допросе показали, что зашли на территорию области приблизительно за сутки до своего пленения. Всего в составе захваченной группы семь человек», — поделился источник агентства.

На видео, имеющемся в распоряжении агентства, украинские солдаты представляются по именам и говорят, что находятся на территории РФ второй день. На видеозаписи слышно, что с пленными обращаются хорошо, им предложили воды и закурить.

До этого подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказывал, что вооруженные дезертиры из рядов ВСУ ограбили магазин в Харьковской области. По его словам, бывшие военные ограбили магазин на подконтрольной Украине территории, вынеся оттуда алкоголь, деньги и продукты питания.

Ранее Кадыров дал прогноз на исход противостояния с ВСУ в Курской области.

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