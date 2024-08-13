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Силы РФ уничтожили под Купянском пункт управления ВСУ

Марочко: ВС РФ уничтожили под Купянском в жилом доме пункт управления ВСУ

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские военные высокоточным ударом уничтожили пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), оборудованный в жилом доме под Купянском Харьковской области. Об этом сообщил в интервью ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, этот пункт управления был размещен в одном из частных домов в Куриловке. Российская разведка узнала о пункте, после чего в ночное время был нанесен удар по нему.

По словам Марочко, пункт управления был уничтожен вместе с находящимися в нем украинскими военнослужащими.

Также Марочко сообщил, что вооруженные дезертиры из рядов ВСУ ограбили магазин в Харьковской области, забрав оттуда алкоголь, деньги и продукты питания.

11 августа стало известно, что Украина перебросила под Купянск женский батальон ударных беспилотников «Птахи Мадяра».

31 июля Марочко заявлял, что российские войска выбили украинских бойцов с позиций под Купянском. По его словам, речь идет о населенном пункте Новоосиново в Харьковской области.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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