В России могут укомплектовать новые подводные лодки дронами

Новые неатомные подлодки могут вооружить двумя видами дронов — морскими и авиационными. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор Центрального конструкторского бюро «Рубин» Игорь Вильнит.

ЦКБ «Рубин» является главным разработчиком стратегических атомных и многоцелевых неатомных подводных лодок в РФ.

«Безусловно, беспилотники могут и должны входить в состав вооружения подводной лодки. <..> Эти авиационные или подводные беспилотники должны вписываться в габариты торпедного аппарата (либо как таковые, либо в специальном пусковом контейнере) — единственной пусковой установки подводной лодки, имеющей достаточно большой калибр», — рассказал конструктор.

Сообщается, что подводные лодки, в том числе многоцелевые неатомные подводные лодки «Лада», смогут оснащаться БПЛА для воздушной разведки и морскими дронами для поиска подводных мин. Эти дроны будут подключать к автоматизированной системе управления боевыми действиями подводной лодки для передачи заданий.

До этого сообщалось, что до конца 2024 года ВМФ РФ намерен получить 12 кораблей и подводных лодок.

Ранее США столкнулись с препятствиями в производстве подводного флота.