ВМС Британии сообщили о двух нападениях недалеко от Йемена

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил о нападении на судно, совершенном в 63 морских милях от йеменского портового города Ходейда. Об этом передает ТАСС.

«UKMTO получил сообщение об инциденте в 63 морских милях к юго-западу от Ходейды», — говорится в сообщении.

В центре предупредили суда, которые находятся поблизости, соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной деятельности в районе.

Спустя несколько часов UKMTO сообщил о новом нападении на судно уже в 97 морских милях от Ходейда.

До этого правящее на севере Йемена шиитского движение «Ансар Аллах» (хуситы), контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, заявило о своей поддержке Палестины в намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли. Также они призвали другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море.

28 июля член политбюро движения «Ансар Аллах» Али аль-Кахум заявил, что Йемен вступает в новую стадию конфликта с Израилем.

Ранее в США выразили опасение, что обстрел Голанских высот приведет к войне Израиля с «Хезболлой».