В Новой Москве прошли обыски по делу о некачественных сухпайках для армии

Правоохранительные органы провели обыски в квартире в Новой Москве в рамках расследования дела о мошенничестве с сухпайками для российской армии, сообщает РИА Новости.

20 апреля Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров АО «Грязинский пищевой комбинат» — Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову. Они обвиняются в ненадлежащем оказании услуг по организации питания для Минобороны.

Согласно материалам дела, стоимость контрактов с Минобороны была завышена за счет увеличения расходов на приготовление пищи, а качество продукции не соответствовало условиям соглашений. В результате был причинен ущерб в размере 1,3 млрд рублей.

Также сообщается, что после ареста генерала Дмитрия Булгакова, который, по данным следствия, выступал посредником между Минобороны и «Грязинским пищевым комбинатом», выяснилось, что в рационе армии говядина заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков была занижена.

Обыски проводились в апреле в рамках уголовного дела по части 4 статьи 160 УК РФ. Следственные органы полагают, что по указанному адресу могут находиться предметы и документы, имеющие доказательственное значение для дела.

Ранее появилась информация, что организованная группа распределила в афере с сухпайками преступные роли между руководителями компаний, связанных с Грязинским пищевым комбинатом.