Американские боевые машины пехоты Bradley стали расходником у Вооруженных сил Украины из-за российских беспилотников. Об этом заявил ТАСС командир роты БПЛА 85-й мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным «Шокер».

«Несомненно, Bradley, можно смело сказать, что это у них теперь расходник. Мы их видим с высоты от тысячи и до пяти тысяч метров. Горит легко», — сказал он.

Командир роты отметил, что расчеты БПЛА ВС РФ с легкостью уничтожают и другие виды западной бронетехники.

По его словам, «горит все», так как российские инженеры совершенствуют самодельные взрывные устройства, они «знают куда конкретно направить БПЛА».

До этого Telegram-канал Bild сообщал, что украинские войска в ходе операции в Курской области использовали немецкий инженерный танк Wiesent. Эксперт Юлиан Рёпке заявил, что несколько боевых машин были поставлены из Германии.

Кроме того, там были замечены немецкие БМП Marder.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.